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ВСУ уничтожили 26 оккупантов и два вертолета на Востоке

Владимир Козырь
10 апреля, 23:52
Российские захватчики понесли очередные потери

ВСУ уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение дня российские оккупанты обстреливали территорию Украины ракетами и авиацией. Кроме того, захватчики использовали тяжелую артиллерию. ВСУ дали достойный отпор врагу.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram.

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В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Ответным огнем украинские защитники ликвидировали:

  • личный состав оккупантов – 26;
  • БМП/БТР – 1;
  • АТ – 2;
  • вертолетов – 2;
  • БПЛА – 1.

Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

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Армия РФ только за эту ночь потеряла 70 человек и 7 единиц техники.

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