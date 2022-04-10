ВСУ уничтожили 26 оккупантов и два вертолета на Востоке

ВСУ уничтожают технику оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение дня российские оккупанты обстреливали территорию Украины ракетами и авиацией. Кроме того, захватчики использовали тяжелую артиллерию. ВСУ дали достойный отпор врагу.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram.

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В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Ответным огнем украинские защитники ликвидировали:

личный состав оккупантов – 26;

БМП/БТР – 1;

АТ – 2;

вертолетов – 2;

БПЛА – 1.

Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.