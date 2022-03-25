В России бунтуют военные, ВСУ ликвидировали еще одного генерала – Арестович

Арестович рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты практически перестали использовать пилотированную авиацию в Украине, но запустили беспилотники для разведки. Тем временем ВСУ уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ – из почти 650 военных осталось трое.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга.

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Главное из выступления Арестовича

Противник пытался наносить ракетные удары по Украине, но их интенсивность значительно меньше, чем в предыдущие дни.

За эти сутки РФ практически не использовала пилотированную авиацию, а применяла БПЛА для разведки. Но наши защитники уничтожают вражеские беспилотники. За сегодня уже сбили несколько БПЛА, а также крылатых ракет.

Но наши защитники уничтожают вражеские беспилотники. За сегодня уже сбили несколько БПЛА, а также крылатых ракет. Разведка сообщает, что у российских военных крайне низкий морально-волевое состояние. Многие военных отказываются ехать на войну в Украину.

Украинская армия практически полностью уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили всего трое, двое из них ранены.

ВС России. Из 648 военных выжили всего трое, двое из них ранены. Несмотря на то что в РФ военным угрожают тюрьмой за отказ воевать, 50% солдат одного из полков 7-й десантно-штурмовой дивизии написали рапорты, отказываясь от участия в боевых действиях на территории Украины.

отказываясь от участия в боевых действиях на территории Украины. Также отказались воевать против Украины бойцы подразделения Росгвардии и российской полиции. 12 военных сейчас преследует российская власть.

и российской полиции. 12 военных сейчас преследует российская власть. На аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.

командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева. Потери противника на 30-й день войны составили около 16 100 солдат, 561 танк, 1625 боевых бронированных машин, 291 артсистема, 90 реактивных систем залпового огня, 49 средств ПВО, 115 самолетов, 125 вертолетов, 53 БПЛА, 5 морских судов.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.