В России бунтуют военные, ВСУ ликвидировали еще одного генерала – Арестович

Арестович рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты практически перестали использовать пилотированную авиацию в Украине, но запустили беспилотники для разведки. Тем временем ВСУ уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ – из почти 650 военных осталось трое.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга.
Главное из выступления Арестовича
- Противник пытался наносить ракетные удары по Украине, но их интенсивность значительно меньше, чем в предыдущие дни.
- За эти сутки РФ практически не использовала пилотированную авиацию, а применяла БПЛА для разведки. Но наши защитники уничтожают вражеские беспилотники. За сегодня уже сбили несколько БПЛА, а также крылатых ракет.
- Разведка сообщает, что у российских военных крайне низкий морально-волевое состояние. Многие военных отказываются ехать на войну в Украину.
- Украинская армия практически полностью уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили всего трое, двое из них ранены.
- Несмотря на то что в РФ военным угрожают тюрьмой за отказ воевать, 50% солдат одного из полков 7-й десантно-штурмовой дивизии написали рапорты, отказываясь от участия в боевых действиях на территории Украины.
- Также отказались воевать против Украины бойцы подразделения Росгвардии и российской полиции. 12 военных сейчас преследует российская власть.
- На аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.
- Потери противника на 30-й день войны составили около 16 100 солдат, 561 танк, 1625 боевых бронированных машин, 291 артсистема, 90 реактивных систем залпового огня, 49 средств ПВО, 115 самолетов, 125 вертолетов, 53 БПЛА, 5 морских судов.
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
Оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.
Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.