ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8 (видео)

Украинские защитники уничтожили российские вертолеты. Фото: коллаж "Сегодня"

Морские пехотинцы вместе с десантниками уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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21 апреля, в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger.

На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета оккупантов.

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен военнослужащими одного из подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины.

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ВСУ уничтожили самолет, беспилотник и три вертолета оккупантов

Воздушные силы ВСУ 17 апреля уничтожили самолет оккупантов, три вертолета и беспилотник. Кроме того, украинские защитники наносили сокрушительные удары по позициям войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

На востоке и юге Украины враг смог существенно нарастить средства противовоздушной обороны. Там оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные города нашей страны.

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"Воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе", — говорится в сообщении.

За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено пять воздушных целей. Среди них:

1 самолет (истребитель типа "Су");

3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.

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