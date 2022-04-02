ВСУ уничтожили почти 4600 единиц техники РФ и 17 800 оккупантов – Генштаб

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибли почти 18 тысяч солдат РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Потери врага по состоянию на 2 апреля 2022 года составили:

личного состава – около 17 800 человек;

танков ‒ 631 ед;

боевых бронированных машин – 1776 ед;

артиллерийских систем – 317 ед;

РСЗО – 100 ед;

средств ПВО – 54 ед;

самолетов – 143 ед;

вертолетов – 134 ед;

автомобильной техники – 1236 ед;

кораблей/катеров – 7 ед;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;

специальной техники – 24;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Однако в ВСУ подчеркнули, что количество потерь не окончательное – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Военные РФ уничтожают свою технику

Российские военные уничтожают собственную военную технику и выдают ее за "подбитую украинскую" для того, чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине. Фото разбитой техники солдаты отправляют своим командирам для отчетности – разговор оккупантов перехватила СБУ.

Реклама

"Я уже об этом (уничтожении техники. – Ред.) всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.