Больше 19 000 солдат и почти 5000 единиц техники: в Генштабе назвали потери РФ на 9 апреля

Оккупанты несут потери в боях с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 4972 единиц техники оккупантов. За прошлые сутки, 8 апреля, ВСУ ликвидировали около 100 российских военных и 15 единиц техники – самолет, вертолет, танки.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 100 человек;
- танков ‒ 705;
- боевых бронированных машин ‒ 1895;
- артиллерийских систем – 335;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 151;
- вертолетов – 136;
- автомобильной техники – 1363;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе добавили, что данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как РФ комментирует большие потери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.
При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.
"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.