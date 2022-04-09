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Больше 19 000 солдат и почти 5000 единиц техники: в Генштабе назвали потери РФ на 9 апреля

9 апреля, 10:05
Защитники Украины продолжают отбивать атаки противника, удерживать занятые рубежи и наносить урон российской армии – сколько уже потеряла РФ

Оккупанты несут потери в боях с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 4972 единиц техники оккупантов. За прошлые сутки, 8 апреля, ВСУ ликвидировали около 100 российских военных и 15 единиц техники – самолет, вертолет, танки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 100 человек;
  • танков ‒ 705;
  • боевых бронированных машин ‒ 1895;
  • артиллерийских систем – 335;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 151;
  • вертолетов – 136;
  • автомобильной техники – 1363;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе добавили, что данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как РФ комментирует большие потери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.

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"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.

При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.

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"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.