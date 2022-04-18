ВСУ уничтожили самолет, беспилотник и три вертолета оккупантов

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Воздушные силы ВСУ 17 апреля уничтожили самолет оккупантов, три вертолета и беспилотник. Кроме того, украинские защитники наносили сокрушительные удары по позициям войск РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Командование Воздушных Сил ВСУ.

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На востоке и юге Украины враг смог существенно нарастить средства противовоздушной обороны. Там оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные города нашей страны.

"Воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе", — говорится в сообщении.

За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено пять воздушных целей. Среди них:

1 самолет (истребитель типа "Су");

3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.

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Озвучены текущие потери оккупантов в войне

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 по 17.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20 300 человек ликвидировано;

танков – 773 единицы;

боевых бронированных машин – 2002 единицы;

артиллерийских систем – 376 единиц;

РСЗО – 127 единиц;

средств ПВО – 66 единиц;

самолетов – 165 единиц;

вертолетов – 146 единиц;

автомобильной техники – 1471 единица;

корабли/катера/boats – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;

специальной техники – 27;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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