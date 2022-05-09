Второе наступление оккупантов, включая на Киев, возможно – Арестович

Алексей Арестович отметил, что за пакет военной помощи для Украины будут голосовать в конце мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович не исключил повторного наступления российских оккупантов на Киев и другие города Украины.

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Уже не недели"

По его словам, все зависит от предоставления западными партнерами вооружения Украине:

"Пакет военной помощи голосуется в конце мая. Пока его проголосовали, пока приедет вооружение. К моим ранним прогнозам нужно – когда еще не было понятно, когда будут голосовать – еще месяц добавлять. Это очень длинная история".

Алексей Арестович отметил, что за это время, скорее всего, Россия успеет мобилизоваться, потому что скрытая частичная мобилизация уже идет:

"Поэтому вполне возможно второе наступление, включая наступление на Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и т.д. Все возможно такими темпами. Пока санкции подействуют, пока приедет оружие… Это месяцы – даже уже не недели".

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Напомним, Алексей Арестович заявил, что РФ не ударит по Украине ядерным оружием.

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