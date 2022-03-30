Вторжение Путина в Украину создало глобальный продовольственный кризис – США

РФ разбомбила минимум три гражданских корабля, перевозивших товары / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская агрессия уже привела к критическому дефициту продовольствия в Украине, а последствия глобального продовольственного кризиса скоро ощутят во всем мире. Такое заявление на заседании ООН, посвященном влиянию российской войны на глобальную продовольственную безопасность, сделала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Об этом сообщает CNN.

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Шерман сказала, что Россия атаковала по меньшей мере три гражданских корабля, которые перевозили товары в Черном море, а также что ВМС России блокируют доступ к украинским портам, перекрывая возможность Украины экспортировать зерно и не давая около 94 кораблям с продовольствием добраться до Средиземного моря.

По словам Шерман, заявления РФ о том, что западные санкции якобы увеличивают цены на продовольствие во всем мире, игнорируют тот факт, что Россия помешала экспорту украинского зерна.

"Пока Путин будет продолжать свою войну, пока российские силы продолжают бомбить украинские города и блокировать конвои с помощью, пока мирные жители в осаде не смогут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усиливаться.. Эту войну начал Владимир Путин. И он тот, кто может это остановить", – добавила она.

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Шерман напоминает, что, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 13 миллионов человек во всем мире "могут быть лишены продовольственной безопасности в результате вторжения России в Украину".

Ситуация в Украине

Россия выводит отдельные подразделения своих вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Сейчас у противника проблема с проведением ротации. Известно, что только на Тихоокеанском флоте Вооруженных сил РФ не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу, потому что личный состав отказывается участвовать в так называемой специальной операции.

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