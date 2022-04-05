Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Выступление Зеленского в Совбезе ООН, эвакуация населения и другие важные события 5 апреля

Владимир Козырь
5 апреля, 06:00
Президент Украины выступит на заседании Совета Безопасности ООН, а "Укрзализныця" продолжит эвакуировать людей с горячих точек

Важные события 5 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, сегодня в Украине продолжат эвакуацию населения из горячих точек. Люди смогут поехать поездами в более безопасные населенные пункты нашей страны. Также 5 апреля Румыния отменяет все требования относительно разрешений для украинских перевозчиков. Это, в свою очередь, упростит логистические проблемы в условиях войны.

Зеленский анонсировал свое выступление на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5 апреля будет выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, глава государства выступит с обращением в парламент Испании.

Реклама

"Буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", — отметил Зеленский.

Эвакуация с горячих точек продолжается — график поездов на 5 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 5 апреля.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

Реклама
  • 13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;
  • 18:00 — 278/277 Краматорск — Львов.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Румыния отменяет все требования по разрешениям для украинских перевозчиков

С 5 апреля Румыния отменяет все требования по разрешениям украинских перевозчиков, что упростит логистические проблемы в условиях войны.

"Получили официальное подтверждение румынских коллег по нашему запросу о полной отмене всех видов международных разрешений для украинских перевозчиков", — сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Найем добавил:

Реклама

"В условиях закрытия границ с РФ это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возвращения транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана".

В Ровенской области возобновит работу часть детсадов

Со вторника, 5 апреля, в Ровенской области откроют для посещения часть детских садов. Речь идет только о дежурных дошкольных учреждениях.

"Их перечень сейчас определяется в консультациях с руководителями ДОУ. Подчеркиваю, открыть заведение можно только при условии наличия защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима", – говорится в официальном Telegram-канале главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Часть Украины накроют осадки

Во вторник, 5 апреля, некоторые области Украины накроют осадки. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Морозы не прогнозируют.

Сегодня западную часть Украины накроют осадки – дождь с мокрым снегом. Кроме того, осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 6 до 10 градусов тепла. На востоке прогнозируют +7...+9 градусов.

В северных регионах – 6-13 градусов тепла. На юге ожидается 9-13 градусов выше нуля.

В Киеве прогнозируют дождь, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +10…+12 градусов.