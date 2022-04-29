Подоляк оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

Очной встречи с представителями РФ пока не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас нет оснований для переговоров Украины с РФ. Кремль хочет показать, что у них еще остались ресурсы и будут проводить активные боевые действия.

Об этом рассказал антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радіо Свобода.

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"В определенной степени можно говорить, что переговорный процесс идет медленнее. Потому что после Стамбульского коммюнике мы получили полностью исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях русской Федерации в Киевской области: в целом ряде наших городов и поселков. Это первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон", – сказал он.

По его словам, вторая составляющая – "в Российской Федерации (кто бы ни говорил) еще достаточно ресурсов, чтобы проводить активные боевые действия на востоке страны".

"И они хотят одержать определенные тактические победы, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться. Пока я не вижу оснований для очной встречи", - добавил Подоляк.

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Подоляк назвал действенные санкции против окружения Путина

Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.

Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

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А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.

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