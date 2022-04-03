"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина", — Джонсон

Джонсон заявил, что санкции против РФ будут усилены/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут усилены. Кроме того, страна ужесточит военную помощь Украине.

Об этом премьер-министр Великобритании сообщил в Twitter.

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"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся на местах", — написал Джонсон.

Кулеба требует ввести разрушительные санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно ввести новые разрушительные санкции G7 для России Также он пригласил миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств.

"Резня в Буче была преднамеренной. Русские стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: нефть, газ, уголь эмбарго; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", — написал министр иностранных дел.

Кроме того, Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств. Он подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства. МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.