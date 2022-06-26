За четыре месяца войны более 20 тысяч украинцев получили награды – Зеленский

Более 20 тысяч украинских защитников получили награды за свой подвиг. Коллаж "Сегодня"

Президент уКкраині Владимир Зеленский отметил, что за четыре месяца полномасштабной войны России против Украины более 20 тысяч украинских защитников получили награды за свой подвиг в сопротивлении российским оккупантам.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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"За четыре месяца войны более 20 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами. Точнее 20 463. Это Вооруженные силы, Нацгвардия, пограничники, это наши спасатели, полицейские, разведка, Служба безопасности и наши медики. Управление государственной охраны, Госспецсвязи, спецназовцы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, сотрудники Службы судебной охраны. 156 воинов получили звание Героя Украины", – говорится в сообщении.

Россия стягивает резервы на важное направление – ISW

Российские захватчики стягивают резервы в Запорожье. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ. При этом оккупантам не хватает ресурсов для продвижения в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Как стало известно, стянутой российской артиллерии и малочисленных пехотных подразделений остается недостаточно для продвижения оккупантов в районе Северодонецка. Также войска РФ продолжают готовиться к наступлению на Славянск с северо-востока от Изюма и западнее Лимана.

Кроме того, захватчики сосредоточены на укреплении оборонительных позиций вдоль южного направления через недавние успешные контратаки украинских войск вдоль границы Херсон – Николаевская область.

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Оккупанты перебрасывают подкрепления на Запорожское направление из-за успешных контратак Вооруженных сил Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Ранее мы сообщали, что британская разведка сообщила о чрезвычайном истощении сил РФ на Донбассе. Также напомним, британская разведка раскрыла топ проблем армии РФ на Донбассе.