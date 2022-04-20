За прошедшие сутки ВСУ отбили десять атак оккупантов на Донбассе

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили десять атак оккупантов. Враг понес значительные потери среди техники.

Об этом сообщает ООС.

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"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", — говорится в сообщении ООС.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

12 танков;

артиллерийскую систему;

28 единиц бронированной автомобильной техники;

2 единицы автомобильной техники.

Подразделения ПВО на Донбассе уничтожили:

один истребитель Су-34;

один вертолет Ка-52;

четыре беспилотника;

крылатую ракету.

Оккупанты обстреляли больницу в Николаевской области

Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области. В результате очередного преступления врага есть раненые.

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"Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение исключительно военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы? Например, как вам такой сюжет: "Российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие", — сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, обошлось без погибших.

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