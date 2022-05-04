За сутки оккупанты выпустили по Украине более 18 ракет

Оккупанты обстреляли Украину ракетами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты вечером 3 мая выпустили свыше 20 ракет по разным регионам Украины. Большинство из них прилетели из Каспийского моря.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или же Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет (с самолетов, — ред), которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. Зато авиация Воздушных Сил в течение суток осуществила десятки авиавылетов. Под прикрытием группы истребителей ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе", — добавили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты обстреляли Сумскую область системами залпового огня

Российские оккупанты вечером 3 мая дважды обстреляли Сумская область. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

"После 18:00 на окраине одного из сел Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы восьми ракет, выпущенных с территории российской ракетными системами залпового огня", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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