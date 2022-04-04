За сутки удалось эвакуировать 2,6 тыс. человек — Тимошенко

Эвакуация населения продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 3 апреля, продолжалась эвакуация людей из зоны боевых действий. В течение дня удалось вывезти 2694 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В Луганской области эвакуировано 1 467 человек из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной.

Из Бердянска в Запорожье эвакуационными автобусами, запланированными на 3 апреля, вывезли 408 жителей Мариуполя. Кроме того, из Мариуполя в Бердянск 469 человек добрались на собственном транспорте.

"Также смогли сегодня пройти блокпосты автобусы, которые со вчерашнего дня содержались российскими военными под Васильевкой. 350 человек из Мариуполя и Бердянска в ближайшее время прибудут в Запорожье", — сообщил Тимошенко.

Мэр Лозовой попросил жителей эвакуироваться

Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский порекомендовал местным жителям эвакуироваться. По его словам, сейчас прямой угрозы городу нет, но все чаще возникают угрозы ракетных ударов РФ.

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"Я как городской голова забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. На данный момент нет угрозы для Лозовщины, но в последние дни стала чаще возникать угроза ракетных ударов. Провели переговоры с руководством Полтавской области по поводу помощи в размещении лозовчан", — написал Зеленский в Facebook.

4 апреля из Лозовой в Полтавском направлении будут курсировать электрички. Время отправления 12:00, 13:00 и 14:00.

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