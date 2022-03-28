За сутки ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет

Вражескую технику уничтожают Воздушные силы ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Силы ВСУ продолжают уничтожать врага в воздухе. Оккупанты пытались попасть крылатыми ракетами по ряду объектов нашей страны.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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Сутки 27 марта сначала выдались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром в Харьковской области был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской области — вертолет и БПЛА оккупантов.

Обострение ситуации началось ближе к 22 часам — по всей стране были воздушные тревоги. Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.

По ряду объектов инфраструктуры Украины враг нанес удары крылатыми ракетами. Две — сбито противовоздушной обороной.

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По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных сил, осуществившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.

Всего за сутки 27 марта воздушные силы уничтожили:

4 самолета;

1 вертолет;

2 БПЛА;

2 крылатые ракеты.

ВСУ 12-й раз накрыли огнем кафиров в Чернобаевке

На аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной удар по российским оккупантам. Это уже двенадцатый раз, когда там уничтожают врага.

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"Приятный, хотя и закономерный сюрприз — Чернобаевка — 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", — сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

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