За сутки ВСУ уничтожили четыре российских самолета и один вертолет

Вражескую технику уничтожают Воздушные силы ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Силы ВСУ продолжают уничтожать врага в воздухе. Оккупанты пытались попасть крылатыми ракетами по ряду объектов нашей страны.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
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Сутки 27 марта сначала выдались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром в Харьковской области был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской области — вертолет и БПЛА оккупантов.
Обострение ситуации началось ближе к 22 часам — по всей стране были воздушные тревоги. Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.
По ряду объектов инфраструктуры Украины враг нанес удары крылатыми ракетами. Две — сбито противовоздушной обороной.
По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных сил, осуществившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.
Всего за сутки 27 марта воздушные силы уничтожили:
- 4 самолета;
- 1 вертолет;
- 2 БПЛА;
- 2 крылатые ракеты.
ВСУ 12-й раз накрыли огнем кафиров в Чернобаевке
На аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной удар по российским оккупантам. Это уже двенадцатый раз, когда там уничтожают врага.
"Приятный, хотя и закономерный сюрприз — Чернобаевка — 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", — сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.