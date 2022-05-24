За три месяца войны Россия не достигла своих целей: главные заявления властей за 24 мая

Российская армия не достигла значительных успехов в войне с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 90-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты не достигли особых успехов в войне с Украиной, но продолжают наступление на Донбассе. Тем временем европейские бизнесмены предлагают начать договариваться с Москвой.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 24 мая.

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Президент Украины подвел итоги 89-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 24 мая и заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

"Каждый день, обращаясь к нашему народу, я подчеркиваю, как тяжело и какой ценой дается оборона от российской агрессии. Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на Европейском континенте уже 77 лет. Тотальная война, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры", – сказал Зеленский.

Президент рассказал, что с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет.

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"Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполных три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолетов. Какая еще страна выдерживала такой масштаб ударов?" – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что постоянно говорит с западными партнерами о необходимости современного противоракетного оружия, современной боевой авиации.

"Мы говорим о том, что этот наш запрос – это реальные жизни многих людей, которые не погибли бы, если бы мы получили все оружие, за которым обращаемся. Каждые мои международные переговоры, каждое обращение к парламенту или другим иностранным аудиториям обязательно касается этой тематики", – сказал он.

По словам президента, ближайшие недели войны будут сложными. Враг усилил наступление на востоке страны.

"Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев. Однако, чтобы победить, мы должны – каждый и каждая – работать для этого. В том числе и те, кто в тылу. Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках, к которым имеете доступ, в общении с иностранными журналистами, даже с вашими друзьями и знакомыми за рубежом. Каждый голос имеет значение", – заявил Зеленский.

Наступление на Донбассе – это беспощадная битва

В связи с наступлением российских оккупантов на Донбассе Украине срочно необходимо западное вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", – написал министр.

За три месяца войны Россия не достигла своих целей

За три месяца полномасштабной войны российские оккупанты не достигли своих целей. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Мы выиграли битву за Киев, Харьков, Чернигов и другие города. ВСУ ведут тяжелые бои на востоке. Украина получает оружие от союзников, которого нужно больше для освобождения наших территорий. Нужны более жесткие санкции против России, чтобы лишить ресурсов их экономику", – написал Ермак.

Европейские бизнесмены предлагают договариваться с Россией

Европейские бизнесмены предлагают договариваться с Россией, чтобы остановить войну. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Говорят, в кулуарах Международного экономического форума в Давосе хватает разговоров, не пора ли прекратить огонь, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с Россией. Это новый вирус слепоты? Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго", – написал Подоляк.

Оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск

Российские оккупанты продолжают атаки вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 мая.

Отмечается, что на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области. На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населённого пункта Васильевка. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

"На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское. На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск", – рассказали в Генштабе.

Потери российских оккупантов составляют 29 350 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 29 350 солдат и 1302 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 243.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3194 (+28) единицы;

артиллерийских систем – 606 (+2) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 205 (+1) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);

крылатых ракет – 112 (+2);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Северодонецком направлении.

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