Захватчики ударили ракетами по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области

Оккупанты ударили по Хмельницкой области/Фото: коллаж: "Сегодня"
Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
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"Сегодня вечером во время "Воздушной тревоги" враг снова атаковал наше государство. Ракеты не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области", — сообщил Гамалий.
Он добавил, что последствия попадания ликвидируются. Жертв нет.
Ракетный удар по Киеву
В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.
28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.
"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российские захватчики выпустили ракету из временно оккупированного Крыма. Кроме того, он опубликовал фото двигателя ракеты, которые еще горел.