Залужный подтвердил, что оккупанты не выдержали огня ВСУ и сбежали со Змеиного

Залужный подтвердил освобождение Змеиного. / Фото: Коллаж: Сегодня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что оккупанты не выдержали огня ВСУ и сбежали с острова Змеиный в Черном море. Россиян прогнали оттуда артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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Он подчеркнул, что оккупанты покинули остров Змеиный.

"Благодарю защитников Одесской области, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения. Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные силы Украины", – написал Залужный.

Освобождение Змеиного

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли со Змеиного, взорвав остатки техники.

Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

двумя скоростными катерами и покинул остров. Эту же информацию подтвердили и в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли". Россия не возразила, что вывела гарнизон со Змеиного.

В ОК "Юг" сайту "Сегодня" объяснили, заняли ли ВСУ позиции на острове Змеиный.

Напомним, утром 30 июня сообщалось, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно осложнились поставки вооружения на остров.