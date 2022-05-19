Залужный принял участие в заседании НАТО – о чем говорили

Валерий Залужный провел встречу с НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной. Встреча состоялась 19 мая. Он подчеркнул, что наш народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны.
Об этом Залужный рассказал в своем Telegram-канале.
Также Залужный повторил свои слова на заседании Военного комитета НАТО в январе прошлого года – ответ агрессору должен быть консолидирован.
"Война с 2014 года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба была для нас наукой. Мы понимали, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней", – заявил он.
По словам генерала, они ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Им удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата Киева.
"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", – отметил Залужный.
Также он вспомнил о защитниках Мариуполя, которые своими героическими действиями удержали многотысячную группировку противника и дали возможность оборудовать оборонительные рубежи по другим направлениям.
"Отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что в свою очередь требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО. Поблагодарил партнеров за оказанную помощь, благодаря которой мы уверенно ведем борьбу и непременно одержим Победу", – подытожил Залужный
Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО
Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне: список
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также нормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.
Приказ устанавливает порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период действия военного положения. В частности, в документе определен алгоритм действий командующих видов, командиров воинских частей и подразделений ВСУ при работе с представителями гражданских СМИ. Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.
Что запрещается освещать СМИ в военное время
Наименование частей и подразделений, а также их расположение;
Количество военных в частях и подразделениях;
Количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
Условные отметки объектов;
Любую информацию о:
- проводящихся или планирующихся операциях
- системе охраны и обороны воинских частей
- имеющейся военной защите, такой как вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)
- порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
- сборе разведывательных данных
- перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)
- воинских частях и их тактике, методы действий
- уникальных операциях и способе их выполнения
- эффективности радиоэлектронной борьбы противника
- отложенных или отмененных операциях
- пропавшем или сбитом самолете, корабле и операции по поиску и спасению
- планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)
- информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют
- пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.