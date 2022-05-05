Залужный заявил о контрнаступлении на Харьковском и Изюмском направлениях

Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия переходит к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный после разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", – написал Залужный.

Генерал также подчеркнул, что российский агрессор возобновил применение крылатых ракет:

"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставки военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, которые были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-160 с Каспийского моря. По состоянию на полночь за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории".

По его словам, вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален.

От оккупантов освободили стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области.

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Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно бил из артиллерии по мирным районам Харькова.