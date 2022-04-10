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Западная разведка: Россия планировала войну в Украине еще летом

София Ковнир
10 апреля, 08:02
Представитель западной разведки рассказал подробности

Россия готовилась ко вторжению в Украину летом 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

Западная разведка еще летом 2021 года узнала, что некоторые российские чиновники планируют полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщил представитель западной разведки "BBC Украина".

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"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", – заявил он.

Отмечается, что некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале ноября.

РФ использует для атак в Украине самодельную взрывчатку – британская разведка

Российские оккупанты в Украине используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Российские войска продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности, резервуар с нитратной кислотой.

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В Минобороны Британии заявили, что после ухода российских войск с севера Украины остались доказательства нападения на некомбатантов (входящие в состав вооруженных сил лица, функции которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют право применять оружие только в целях самообороны. – Ред.).

Кроме того, российские оккупанты не только убивают мирное население, но и используют гражданских заложников в качестве живого щита, а также минируют гражданскую инфраструктуру.

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