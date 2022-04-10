Западная разведка: Россия планировала войну в Украине еще летом

Россия готовилась ко вторжению в Украину летом 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

Западная разведка еще летом 2021 года узнала, что некоторые российские чиновники планируют полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщил представитель западной разведки "BBC Украина".

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"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", – заявил он.

Отмечается, что некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале ноября.

РФ использует для атак в Украине самодельную взрывчатку – британская разведка

Российские оккупанты в Украине используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Российские войска продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности, резервуар с нитратной кислотой.

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