Западная разведка: Россия планировала войну в Украине еще летом

Россия готовилась ко вторжению в Украину летом 2021. Фото: коллаж "Сегодня"
Западная разведка еще летом 2021 года узнала, что некоторые российские чиновники планируют полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщил представитель западной разведки "BBC Украина".
"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", – заявил он.
Отмечается, что некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале ноября.
РФ использует для атак в Украине самодельную взрывчатку – британская разведка
Российские оккупанты в Украине используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.
Российские войска продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности, резервуар с нитратной кислотой.
В Минобороны Британии заявили, что после ухода российских войск с севера Украины остались доказательства нападения на некомбатантов (входящие в состав вооруженных сил лица, функции которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют право применять оружие только в целях самообороны. – Ред.).
Кроме того, российские оккупанты не только убивают мирное население, но и используют гражданских заложников в качестве живого щита, а также минируют гражданскую инфраструктуру.