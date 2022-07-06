Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое: главные заявления властей за 6 июля

Экономическое развитие России возвращается в прошлое из-за санкций. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 133-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты боятся уличных боев, из-за санкций остановился крупный проект "Роснефти", а хозяина Кремля ждет трибунал.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 6 июля.

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Президент Украины подвел итоги 132-го дня войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в ночь на 6 июля и сообщил, что попросил командование ВСУ и Минобороны дать разъяснение относительно идеи по разрешениям для перемещения по нашей стране военнообязанных. Также лидер Украины напомнил, что не стоит расслабляться, потому что война не закончилась, а враг продолжил свои ракетные удары.

"Ночью 5 июля практически по всей территории нашей страны была объявлена воздушная тревога. До этого в столице и некоторых областях тревоги не было некоторое время и некоторые чувствовали себя особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Кто-то что-то додумывал, чего-то боялся, искал каких-то объяснений, вроде бы оккупанты к чему-то готовятся. На самом деле не стоит себя накручивать, не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одно задание – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются", – отметил президент.

Зеленский добавил, что оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам.

"Мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы. Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", – сказал украинский лидер.

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Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое

Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. Инвесторы оценили его в 70 миллиардов евро. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м. Западные санкции гарантируют России путь "назад в прошлое", – написал Ермак.

Он также подчеркнул, что газовое эмбарго – это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти.

Андрей Ермак: "Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое" / Фото: Офис Президента Украины

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Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным

Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Зачем России постоянные представления с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от "холодильника", поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным", – написал Подоляк.

Михаил Подоляк: "Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным" / Фото: Офис Президента Украины

Российские военные боятся уличных боев

Российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине, поскольку не способны побеждать в прямых столкновениях. Армия Путина боится уличных боев. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "24 каналу".

"Чего они боятся? Почему именно так они воюют? Они боятся прямого столкновения, боятся уличных боев, потому что они нам в этом проиграют. Поэтому их способ – двигаться ракетными, тотальными обстрелами, разрушениями. ВСУ очень мощно сопротивлялись, если мы говорим о северных областях, Киевской. Это было видно, что наши дерутся как львы. Наши очень сильные", – сказала Маляр.

Анна Маляр: "Российские военные боятся уличных боев". Фото: Facebook

Оккупанты продолжают атаковать Луганскую область

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую область. Также враг нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестова, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку. Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 500 солдат и 1600 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;

танков – 1600 (+6);

боевых бронированных машин – 3789 (+17);

артиллерийских систем – 812 (+6);

РСЗО – 247;

средства ПВО – 107 (+2);

самолетов – 217;

вертолетов – 187;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);

крылатых ракет – 153 (+9);

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);

специальной техники – 65.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".