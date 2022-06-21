Заседание Совбеза ООН по Украине и прощание с защитником "Азовстали" – эти и другие события 21 июня

Важные события 21 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 21 июня, Совбез ООН проведет заседание по Украине. Кроме этого, сегодня в Тернопольской области похоронят героического защитника "Азовстали" Даниила Сафонова.

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Во вторник, 21 июня, Совет безопасности Организации Объединенных Наций рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российского вторжения в Украину.

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Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык ненависти в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в Совбезе в июне. Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву). Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, запланировано выступление посла нашей страны при этой организации Сергея Кислицы.

В Тернопольской области похоронят героического защитника "Азовстали" Данила Сафонова

Сегодня в Тернопольской области похоронят украинского защитника мариупольского завода "Азовсталь" Даниила Сафонова. Прощание пройдет в Теребовле, куда переехала семья защитника.

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С началом полномасштабного наступления России на Украину, он защищал Мариуполь от оккупантов РФ. В апреле передислоцировался со своими собратьями на завод "Азовсталь".

Погиб 2 мая в 11:00. С ним также пали еще двое украинских защитников. Все они выполняли очередное боевое задание. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел. Тело героя только на днях удалось вывезти из Донецкой области.

Похороны Даниила Сафонова пройдут 21 июня в 11:00 в греко-католической церкви святого Николая в городе Теребовля.

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"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 21 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 21 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Только в одной области — Ровенской — погодные условия не будут представлять угрозу.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что выжигание украинской земли — преступление, за которое предусмотрена ответственность", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Полтавской области будут слышны технические взрывы

21 июня в карьерах Ferrexpo в Полтавской области пройдут контролируемые технические взрывы. В полиции людей просят не паниковать и сохранять спокойствие. В то же время следует прислушиваться к воздушным тревогам.