Зеленский анонсировал свое выступление на Совбезе ООН

Зеленский выступит на Совбезе ООН/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5 апреля будет выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал во время видеообращения.

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"Завтра буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", — отметил Зеленский.

Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он договорился о его визите в Украину в скором времени.

"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что с европейскими лидерами, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также введение новых санкций против России.

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