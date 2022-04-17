Зеленский: Благодарны партнерам, которые помогают Украине

Владимир Зеленский высказался о тех, кто помогает Украине и ее защитникам. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Глава государства поблагодарил всех, кто помогает нашей стране.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы, но не спешит на помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьбы людей, которые могут быть спасены", – сказал Зеленский.

Главное из обращения Зеленского

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Говорил сегодня с директором-распорядительницей МВФ Кристаллиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и подготовке восстановления нашего государства после войны. Затронули конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет.

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Продолжается сбор заявлений через "Дію" по поводу разрушенного или поврежденного жилья.

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Из США в Украину "начало поступать" новое оружие – Белый дом

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

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