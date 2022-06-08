Зеленский дал задачу правительству по тарифам для населения

Зеленский рассказал, что будет с тарифами для населения/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 104-го дня войны.
Видео опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.
Что сказал президент?
- Правительством создается штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Это решение принято по результатам совещания, проведенного как с представителями правительства, так и с представителями наших крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов. Премьер-министр, министры энергетики, экономики, министр развития общин и территорий, руководители Нафтогаза, Укрэнерго, Энергоатома и НКРЭКУ, был также и профильный заместитель руководителя Офиса президента.
- Обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электричества. В условиях, которые есть из-за российской агрессии, это будет объективно самая сложная зима за все годы независимости. Но должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства.
- В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.
- В то же время, делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и прямо вливать на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов.
- Еще один важный аспект – это ремонтная программа для ТЭС, ТЭЦ и котельных. В частности, для тех, которые были повреждены или разбиты российскими ударами. Выполнение этой программы – в ближайшие месяцы одна из топ задач для Министерства энергетики.
- Поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились, и это будет обеспечено. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и горячую воду, и на местном уровне должно быть обеспечение такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов.
- Также провел совещание по коммуникации с Европейским Союзом и отдельными странами-членами ЕС по нашей заявке и обретению статуса кандидата. И команда Министерства иностранных дел, и команда власти в целом – все работают для того, чтобы уже в июне появилось исторически веское решение, которое мы все ожидаем.
- Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно.
- Активно работаем, чтобы привлечь средства для поддержки нашей армии и восстановления Украины после боевых действий. На уже деоккупированных территориях возвращаем электричество, газ, поставку воды, связь. Конечно, нужно еще многое сделать.
- Нужно снова снабдить больницы оборудованием, провести разминирование. И, конечно, отстроить все разрушенное.
- Один из инструментов для этого – государственная фандрейзинговая платформа United24. Только за первый месяц работы с ее помощью удалось привлечь уже более полутора миллиардов гривен.
- Сегодня амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко – первым амбассадором United24 – Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для Украины.
- На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам из российской армии. Создание такой информационной системы длится уже некоторое время. Это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев.
Зеленский четко дал понять Западу, на какие уступки не пойдет Украина
Западные лидеры могут не рассчитывать, что Украина уступит России часть своей территории. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.
"Чтобы выйти из угла, должен быть постоянный интерес Запада в поддержке суверенитета Украины и нашей позиции. Не может быть каких-то разговоров без Украины за нашими спинами. Не может быть ожиданий лидеров некоторых стран, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, и мы будем истощены. Экономически, инфраструктурно истощены, у нас будет дефицит денег, дефицит топлива — и тогда, мол, Украина будет сговорчивее. Украина такой не будет. Мы уже потеряли много людей для того, чтобы просто так отдавать наши территории", — сказал он.
Зеленский назвал меры, которые действительно помогут остановить войну.
"Поэтому оружие, политическое объединение мира вокруг нас и мощная санкционная политика, которая поможет посадить Российскую Федерацию за стол переговоров без ультимативных позиций с ее стороны", — сказал он.