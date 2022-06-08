Зеленский дал задачу правительству по тарифам для населения

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 104-го дня войны.

Видео опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

Западные лидеры могут не рассчитывать, что Украина уступит России часть своей территории. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

"Чтобы выйти из угла, должен быть постоянный интерес Запада в поддержке суверенитета Украины и нашей позиции. Не может быть каких-то разговоров без Украины за нашими спинами. Не может быть ожиданий лидеров некоторых стран, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, и мы будем истощены. Экономически, инфраструктурно истощены, у нас будет дефицит денег, дефицит топлива — и тогда, мол, Украина будет сговорчивее. Украина такой не будет. Мы уже потеряли много людей для того, чтобы просто так отдавать наши территории", — сказал он.