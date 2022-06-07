Зеленский эмоционально высказался о голосовании за отставку Джонсона

Борис Джонсон готов всем, чем возможно, поддержать борьбу Украины / Коллаж "Сегодня"

На Банковой очень счастливы тем фактом, что лидер Консервативной партии Великобритании остался главой правительства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью редактору Financial Times Рули Халаф.

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"Я счастлив, правда. Я считаю, что Джонсон реальный друг Украины, я считаю его большим союзником Украины. Я считаю Британию нашим большим другом. Я не могу комментировать их политическую ситуацию и внутреннюю ситуацию. Я реально не знаю деталей. Пускай простит меня премьер-министр Джонсон, он, я думаю, знает больше деталей про нас, нежели я про их политические детали. Это правда, потому что мы с ним общаемся, как Британия помогает нам. Потому что именно мы воюем", – отметил Зеленский.

Президент Украины очень рад, что на своем посту остался один из наших главных союзников в борьбе против агрессора России.

"Я очень рад. Борис откровенно нас поддерживает. Борис – конкретный лидер, который поддерживает Украину. Я не знаю, от кого это зависело вчера, но я очень благодарен, что мы вчера не потеряли такого союзника. Хорошая новость, что я еще могу сказать", – добавил президант Украины.

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