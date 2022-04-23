Зеленский: Если пройдет псевдореферендум в Херсоне и Мариуполе, Украина выйдет из переговоров

Мариуполь разрушен практически полностью / Коллаж "Сегодня"

В случае проведения Россией любых псевдореферендумов на территории Украины и в случае гибели защитников и людей в Мариуполе любые переговорные процессы с Москвой прекратятся.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро, которую транслировал телеканал Украина 24.

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"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов... Я думаю, это не на пользу дипломатическому процессу. Это мешает окончанию войны дипломатичным путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит про то, что все, что было до этого – все эти встречи дипломатических групп – все это фикция и такой политический театр. Кстати, с очень плохими актерами", – сообщил лидер Украины.

Владимир Зеленский обратился к гражданам временно оккупированных территорий Украины, чтобы они не помогали оккупантам.

"Однако люди наши, которые находятся на временно оккупированных территориях – в Херсоне и в Херсонской области, там много городов и в Запорожской области и на юге страны – должны знать и не помогать оккупантам. Мы знаем благодаря нашей разведке и благодаря нашим людям обычным, которые имеют украинскую позицию, они передают такие факты – ходят по квартирам и собирают какие-то данные – это не на пользу дипломатическому процессу", – отметил президент.

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