Зеленский: "Это наша общая борьба и будет наша общая победа"

Зеленский обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийобратился к украинцам и призвал делать все, чтобы вместе выстоять в войне за свободу и независимость страны.

Об этом он сообщил в новом видео-обращении.

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Главное, что сказал президент:

Владимир Зеленский призывает украинцев помогать Украине во время войны для того, что страна продолжала жить: "И каждый может внести свою лепту в победу всех. Кто-то – с оружием в руках. Кто-то – на работе. А кто-то – теплым словом и помощью в нужный момент".

Украинские военные продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов во временно оккупированных районах.

ВСУ усиливает оборону на восточном направлении и на Донбассе. Враг имеет резервы для усиления давления на востоке: "В чем цель русских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей".

Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем, а также самолеты.

Президент Украины поблагодарил жителей Энергодара, которые вышли на митинг для защиты своего города: "Когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют – тем сложнее оккупантам уничтожить нас, уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа".

Владимир Зеленский резко высказался насчет изменения Гимна Украины: "У меня вопрос этих лиц: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такое время пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?".

Британия предоставит Украине новую оборонную поддержку, а также ужесточит санкции против России.

Глава страны наградил государственными наградами 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них девять получили награды посмертно.

Украина попросила США предоставить гарантии безопасности Украине

Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое предоставит стране долгосрочную поддержку и гарантии того, что РФ не нападет снова.

Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение". Президент также добавил, что если США не дадут тяжелых вооружений, то это будет означать "игру" Вашингтона с Украиной.

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