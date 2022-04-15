Зеленский: гордый и опрятный Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия

РФ разрушает Харьков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таких разрушений, которые наносят российские оккупанті, в Харькове не было последних 80 лет.

Об этом он сказал во время обращение к украинцам.

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"Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия. Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что именно могут дать России разрушение на Салтовке или на площади Свободы?", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, разрушение Харькова еще раз подтверждает, насколько бессмысленно вторжение РФ.

"Оно самоубийственно для всего, что Россия якобы "защищает". Для российской культуры, для связей с этим народом, даже для русского языка. Россия выжигает все это своим оружием. Выжигает на десятилетие минимум. На поколение", — подчеркнул президент.

Зеленский обсудил с Макроном военные преступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили расследование российских военных преступлений.

"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!", — сообщил глава государства.

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