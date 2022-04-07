Зеленский: Кипр может ввести больше санкций против россиян

Зеленский поблагодарил народ Кипра за помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Кипра. Он сказал, что российское руководство до сих пор не хочет искать мира. В ответ на все переговорные предложения, которые давно могли быть приняты в интересах мира и всех в Европе, украинская сторона слышит только словесную игру. Это значит, что нужно сделать гораздо больше – как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне, чтобы остановить войну.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

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"Мир – это безусловная ценность для каждого из нас, поэтому я верю, что нам удастся вместе с вами обеспечить давление на российское руководство. Республика Кипр имеет очень мощные инструменты влияния на российское общество. Нужно полностью закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть общее решение на уровне Евросоюза, но на уровне вашего государства можно заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах" , – заявил Зеленский.

Он добавил, что Кипр может остановить действующие привилегии для граждан России, начиная от "золотых паспортов" для всех россиян и заканчивая двойным гражданством для них.

"Возможно, если будет проверено и четко доказано, что некоторые из них осуждают военные преступления и не имеют цели использовать вашу юрисдикцию во избежание санкций и других ограничений против России, то только тогда будет допустимо относиться к этим людям как раньше" , – сказал Зеленский.

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По его словам, нужно останавливать любые попытки, попавших под санкции российских граждан, обходить эти ограничения.

"Нужно сделать всю должную работу, чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России. Не знаю, сколько еще военных преступлений должны открыться, как это было в нашем городе Буча, прежде чем все государства Евросоюза решились на эмбарго", – заявил президент Украины.

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Зеленский назвал семерку стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль, готовы обсуждать. список гарантий безопасности для Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому каналу. Habertürk .

"Встречи Украины с кругом тех стран, которые мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства (или есть страны, которые сами хотят нас поддержать), не было, чтобы сказать детали и какое из государств на какие гарантии готово. Но эта встреча точно будет. Ее подтвердили представители государств-гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все, но это те, которые уже готовы обсуждать список гарантий безопасности", – сказал Зеленский.

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