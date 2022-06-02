Зеленский: начали работать над новыми санкционными пакетами против России

Зеленский рассказал, что против путинской России готовятся новые санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Глава государства подвел итоги 99-го дня войны.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал Зеленский – коротко о главном

ЕС постепенно движется к внедрению шестого санкционного пакета. Другие страны, добывающие значительно более качественную и легкую нефть, готовятся заместить российские поставки.

Начали уже работать над новыми санкционными пакетами против России.

США подтвердили, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня – HIMARS.

Имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции.

По состоянию на сегодня уже 50 посольств возобновили полноценную деятельность в Киеве. Отныне церемония вручения верительных грамот послами, которые начинают деятельность в Украине, будет проходить на территории Софийского собора.

Сегодня были два важных обращения в парламент Люксембурга и до участников форума в Братиславе. Ключевая задача – как и раньше – это аккумулировать для Украины максимальную поддержку: военную, финансовую, политическую.

За несколько недель – ожидаем ответ ЕС по вопросу о статусе кандидата для Украины.

В первой линии атак очень часто РФ используют людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

223 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 72 посмертно.

Сколько украинцев выехали за границу из-за войны?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину много украинцев покинули страну. В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам человек.

Более пяти миллионов украинцев уехали за границу. В основном – это женщины и дети.

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"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", — подчеркнул президент.

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