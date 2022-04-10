Зеленский наградил 430 военнослужащих, 55 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 430 военнослужащих. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 430 военнослужащих, из них 55 – посмертно.

Соответствующий указ №224/2022 опубликован на сайте главы украинского государства.

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Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены девять военнослужащих, ІІІ степени – 49, из которых двое – посмертно.

Также Президент отметил орденом "За мужество" I степени одного военнослужащего, ІІ степени – трех, ІІІ степени – 149 военных, среди которых 49 посмертно.

Согласно указу, орденом Даниила Галицкого отмечены 18 военных. Медалью "За военную службу Украине" глава государства наградил 168 военных, а медалью "За безупречную службу" ІІІ степени – пятерых. Кроме того, медалью "Защитнику Отчизны" Президент отметил 28 военных, из которых четыре – посмертно.

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Зеленский объяснил, почему Россия пришла с войной в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

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