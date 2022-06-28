Зеленский напомнил Столтенбергу о важной вещи перед саммитом НАТО

Зеленский и Столтенберг поговорили перед саммитом НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил важность мощной противоракетной обороны для Украины.

"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского саммита НАТО. Отметил важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", – сообщил глава государства в Twitter.

В свою очередь генсек НАТО заверил украинского лидера в поддержке Альянса:

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"Разговаривал с президентом Зеленским о захватнической войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины, сейчас и на долгосрочную перспективу. Союзники по НАТО поддерживают вас".

Чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Саммит НАТО состоится в Мадриде (Испания) 29-30 июня. Ожидается, что Североатлантический альянс примет решение в восемь раз увеличить численность Сил быстрого реагирования (до 300 тысяч), а также определит Россию как главную угрозу. Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.

Йенс Столтенберг ранее уверял, что союзники готовы оказать дополнительную военную поддержку Украине, а члены НАТО намерены принять "усиленный комплексный пакет помощи", включая поставки систем защищенной связи и защиты от беспилотников.

По словам Столтенберга, страны Альянса берутся обеспечить сильные позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите в онлайн-формате.