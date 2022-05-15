Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ: что о нем известно

В Украине назначен новый командующий Силами теробороны ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцуру. Соответствующий указ был подписан 15 мая. В то же время президент уволил предыдущего командующего Юрия Галушкина.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Указом №337/2022 президент назначил генерал-майора Танцуру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В то же время, указом №336/2022 президент уволил Галушкина Юрия Алимовича с должности командующего Сил ТРО.

Что известно о новом командующем Сил ТРО

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Игорь Тацюра. Фото: Минобороны

Игорь Иванович Танцюра – украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

В 2013 году являлся начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ. В 2019 году Игоря Тацюру назначили первым заместителем командующего ООС. А с 2022 года являлся заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

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2 мая 2022 года президент отметил Игоря Тацюру орденом Богдана Хмельницкого III степени – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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