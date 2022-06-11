Зеленский назвал цель России в войне с Украиной: под угрозой не только Европа

Владимир Зеленский выступил перед участниками Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство России войной против Украины может разрушить все достижения человечества в области международного права за последние несколько сотен лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщает Telegram-канал главы государства.

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"Война России против Украины – это далеко не только о Европе. Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир и что все же будет возможно, а что невозможно".

"Давайте вместе убережем мир от возвращения ко временам, когда все решалось на основе так называемого права силы, а отдельные люди и любые их идеи, как и многие народы, просто не имели никакого значения", – заявил он.

Зеленский рассказал, сколько международных соглашений нарушила РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что за время войны против Украины с 2014 года Россия нарушила около 400 разных международных договоров.

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