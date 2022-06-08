Зеленский назвал очень большую ошибку России

Зеленский рассказал, к чему может привести ошибка РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир заявил, что Россия от своего желания стать монополистом на рынке зерна только проигрывает. Власти РФ думают исключительно как политики, а не как менеджеры.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Yale CEO Summit.

Реклама

Подробности

"Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что такие действия со стороны России очень большая ошибка, поскольку это приведет к пищевому геноциду во многих странах мира.

Почему РФ бегает от переговоров с Украиной?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не сядет за стол переговоров с Украиной пока ощущает свою силу. Нужно дальше давить на страну-оккупанта.

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что мир может ослабить РФ мощной санкционной политикой.

Реклама

"Нельзя ввести половину (санкций, — ред.) и ждать результата – как еще Россия обойдет те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы в конце концов не потеряете, ведь вы зарабатываете главное – независимость", — сказал президент.

По его словам, ни одна страна мира не должна диктовать всему миру правила и манипулировать его в энергетической, продовольственной сфере.

"А что дальше? Далее Польша, страны Прибалтики, Европа – ракетные удары. Дальше будет то же самое и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик... Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", — добавил глава государства.

Читайте также