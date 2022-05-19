Зеленский назвал причины, почему еще не нужно возвращаться в Украину

Зеленский просит еще немного остаться за границей в безопасности / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вступает в последнюю фазу войны, которая – самая сложная и кровавая. Поэтому украинцам, которые выехали за границу, пока еще рано возвращаться домой.

Об этом лидер страны сообщил во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских вузов, передает Офис президента Украины.

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Что известно

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: все, война кончилась. Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области появилось такое чувство, что все, никакой войны нет. К тому моменту, пока не летят ракеты. Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", – отметил Зеленский.

Также лидер страны объяснил, ради чего нужно немного потерпеть.

"Именно сейчас наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. То есть, это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это для других стран, и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь. Вот что возможно сейчас", – отметил президент.

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