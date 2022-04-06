Зеленский назвал семерку стран, готовых дать гарантии безопасности Украине

Глава государства рассказал о странах, готовых стать гарантами безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины. Первым шагом предстоит встреча с гарантами или представителями этих лидеров. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной.

Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

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"Встречи Украины с кругом тех стран, которые мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства (или есть страны, которые сами хотят нас поддержать) не было, чтобы сказать детали и какое из государств на какие гарантии готовы. Но эта встреча точно будет. Ее подтвердили представители государств-гарантов. Это касаетсяСША, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все, но это те, которые уже готовы обсуждать список гарантий безопасности" , – сказал Зеленский.

Украине нужно знать, на какие гарантии согласны идти эти страны.

"У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку. А некоторые не на полную. Поэтому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить о будущем документе – гарантии нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. ", – сказал он.

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Зеленский добавил, что когда Украину все будет устраивать в документе, состоится встреча с российской стороной.

Зеленский попросил США предоставить гарантии безопасности Украине

Украина ищет обязательство от "ведущих государств" по поводу того, что безопасность страны будет защищена соглашением. Президент Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое предоставит Украине долгосрочную поддержку в преодолении возможности повторного вторжения России в будущем. Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

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Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение".

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