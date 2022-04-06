Зеленский: Нужно останавливать всю торговлю с РФ

Владимир Зеленский призвал Ирландию к санкциям против РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Ирландию убеждать партнеров в Евросоюзе в необходимости введения более жестких санкций против России, которые реально остановят военную машину РФ.

Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

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Глава государства заявил, что необходимо останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, а также обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы.

По словам Зеленского, мир давно разработал соответствующие механизмы, и поэтому каждый знает, что нужно делать. Президент отметил, что единственное пока препятствие – это дефицит принципиальности у отдельных лидеров.

"Политических лидеров, бизнес-лидеров, которые до сих пор думают, что война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб. Я уверен, что лидерство Ирландии может изменить это", – добавил Зеленский.

Зеленский: Новые санкции против России должны быть соразмерны ее военным преступлениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа готовит новый мощный пакет санкций против РФ. Он надеется, что новые ограничения будут соразмерны жертвам украинских городов. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

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"Сейчас принципиальный момент прежде всего для западных лидеров. И это касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции должны быть соразмерны военным преступлениям оккупантов", — сказал президент.

Зеленский отметил, что если после введенных ограничений российские банки смогут еще функционировать как обычно, транзит товаров в Россию будет продолжаться, если страны Евросоюза будут платить России за энергоносители как обычно, то политическая судьба некоторых лидеров будет складываться уже совсем по-другому.

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

Канада объявила о введении дополнительных санкций против 18 граждан России и Беларуси в ответ на вторжение России в Украину и поддержку войны белорусским режимом.

"Санкции наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского режимов", – отметили в МИД.

Также там заявили, что Канада не откажется от привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и его помощников за их вопиющие и незаконные действия.

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Как говорится в заявлении, страна твердо поддерживает Украину:

"Канада продолжает следить за ситуацией и изучать варианты новых мер по дальнейшему ослаблению способности российского режима вести войну".

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