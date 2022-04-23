Зеленский о ракетном ударе России по Одессе: "Подонки вонючие!"

Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Одессе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Одессе 23 апреля. Он назвал россиян "вонючими подонками" после того, как они убили 8 человек, среди которых был трехмесячный ребенок.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро.

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Зеленский сообщил, что количество жертв в Одессе снова возросло.

"Вот прямо в этот момент 8 людей скончались. 18 или 20 человек ранены. Ребенку 3 месяца, умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", – сказал президент.

Что известно об атаке по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли сегодня, 23 апреля, погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранено 18 жителей города.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.

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По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор.

Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города виден дым.

Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Народный депутат Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что также осколки ракеты прилетели на одно из одесских кладбищ.

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