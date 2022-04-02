Зеленский о РФ: чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит

Президент рассказал об "аппетитах" РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине, если сможет победить в этой войне.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

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По словам президента, Путин хочет всего, что может дать ему Запад, его "аппетиты обычно растут".

"Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит", — сказал Зеленский, добавив, что Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, "если его сейчас не остановить".

При этом глава страны заявил, что "все должны знать, что, если нас загонят в угол, украинские военные ответят на полную силу".

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Оккупанты уже пишут на самолетах "на Берлин"

В своем обращении к мировому сообществу Владимир Зеленский заявил, что пока украинцы часами прячутся в укрытиях от обстрелов, ВСУ защищает не только нашу страну от оккупантов, а и всю Европу. По его словам, военные РФ уже пишут на своих танках не "на Киев", а "на Берлин".

"Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий в мире. Против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолетов, на которых россияне пишут уже "на Берлин". Потому что они хотят пойти дальше, чем Украина. Они хотят пойти везде, они хотят пойти к вам", – сказал он.