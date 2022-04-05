Зеленский о ситуации в Мариуполе: лично Путин решает, разрешить ли вывезти раненых

От Путина зависит эвакуация как раненых бойцов, так и в целом мирных жителей Мариуполя / Коллаж "Сегодня"
Сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Только от решения хозяина Кремля сейчас зависит эта операция.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущим телеканалам Украины.
Что известно
"Есть миссия гуманитарная, которая накладывает на защитников Мариуполя соответствующие обязательства – это их побратимы, которые ранены или погибшие. Мы бы хотели, чтобы их там не было, чтобы их родители получили их назад, а раненых мы бы могли вывезти. Мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня эвакуировать кораблями... Ми ждем согласия от Путина. Я разговариваю с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним и сейчас именно от него зависит этот момент в принципе. Делегации наши на их уровне обсудили технические моменты. Вот этот первый, гуманитарный шаг, если нам удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся, мы точно будет знать, что это лично президент Российской Федерации не дает такой возможности", – рассказал о процессе Зеленский.
Президент поставил акцент на том, что сейчас очень тяжело оказать военную помощь защитникам города-героя.
"На сегодня военная деоккупация Мариуполя сложная и парни эти, которым сейчас очень тяжело, они это прекрасно знают. Мы реально на контакте практически ежедневно и (пауза. – Ред.) им тяжело. Они очень крепкие, это правда, но им тяжело. Причем тяжело по-разному", – отметил Зеленский.
Обстановка в Мариуполе
- Известно, что еще 31 марта Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры. При этом 40% уже невозможно восстановить.
- По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в Мариуполе сейчас идут уличные бои, но нет интенсивного наступления российских войск. Однако ожидается "драка тяжелая и кровавая".
- Полк "Азов" выложил снятое с беспилотника видео Мариуполя, который 40 дней обстреливают российские оккупанты.