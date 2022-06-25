Зеленский обратился к участникам акции за евроинтеграцию Грузии (видео)

Зеленский выступил перед участниками акции протеста в Грузии. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский обратился со словами поддержки к митингующим в центре Тбилиси, которые требуют получения страной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

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"Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против России. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны. И наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас! Вчера Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Грузия, вы на этом пути. Действуйте! Мы вам поможем!" – сказал он.

Акция протеста прошла в центре Тбилиси перед зданием парламента.

Грузия не хочет возвращать Южную Осетию и Абхазию

Грузия не собирается сейчас начинать военную кампанию по возвращению себе территорий, которые находятся фактически под контролем Российской Федерации – Южную Осетию и Абхазию. Даже делать какие-либо резкие заявления в адрес Москвы в Тбилиси тоже не хотят, чтобы не навлечь гнев агрессора.

В адрес сегодняшнего Тбилиси все чаще звучат обвинения в пророссийской позиции на фоне того, что именно в России сосредоточена бизнес-империя самого богатого и влиятельного гражданина Грузии Бидзины Иванишвили. Возможно, именно из-за такой позиции Грузия не была приглашена на встречу министров иностранных дел стран G7 и НАТО, которая сейчас проходит в Вайссенхаусе под эгидой Германии.

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Как передает Reuters, Грузия не вошла в список стран-участниц мероприятия. Зато среди них есть "свежие" кандидаты на вступление в НАТО – Финляндия и Швеция, также пригласили Украину и Молдову.

Напомним, совсем недавно министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна не допустит никакого обхода санкций со стороны России.