Партнерам нужно активизировать помощь Украине — Зеленский

Глава государства записал очередное видеообращение/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Главное из обращения президента

Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую же реакцию, как и на юге нашей страны, как и на востоке. Украина — единственная в стремлении жить свободно, независимо.

Хочу сейчас еще раз поздравить с большим уважением Национальную гвардию Украины с ее днем. Искренне благодарен за все, что вы делаете для защиты государства, для защиты украинцев!

Вручил награды бойцам Нацгвардии, которые отличились в боях с российскими оккупантами. Присвоил звание бригадного генерала пятерым полковникам Нацгвардии. Всего за время полномасштабной войны с 24 февраля уже 476 бойцов Национальной гвардии были отмечены государственными наградами.

Дважды говорил с президентом Польши Анджеем Дудой о наших людях, которые нашли защиту на территории Польши. О необходимости усиления нашей общей безопасности.

Цена безопасности Украины – это самолеты для Украины, танки, противоракетная оборона, противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров.

Партнерам нужно активизировать помощь Украине. Потому что это безопасность Европы. Именно об этом мы договаривались в Киеве, когда трое премьеров восточноевропейских стран, а также господин Качиньский, прибыли в нашу столицу. Еще в середине марта.

Наши представители – министр иностранных дел и министр обороны Украины – встретились в Польше с коллегами из Соединенных Штатов. К ним присоединился и президент США Джо Байден.

Деблокировать Мариуполь — невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов. Об этом знают все.

Выступил сегодня на Дохийском форуме в Катаре, событии важного значения для всего исламского мира, а также Латинской Америки, Африки. Это именно те регионы, где российская пропаганда все еще имеет большое влияние.

Оккупанты совершили очередное преступление против истории. Возле Харькова российские войска "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста — в Дробицком Яру. В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают второй раз — и это делает Россия.

Российские войска вполне сознательно убивают мирных людей, разрушают жилые кварталы, ударяют в укрытия и больницы, в школы и университеты. Даже в церкви и мемориалы жертвам Холокоста.

Будет ответственность. Равно как и 77 лет назад. Скорее всего, не в Нюрнберге. Но смысл будет аналогичный. Мы гарантируем.

У Зеленского сказали, как остановить Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.

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Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.

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