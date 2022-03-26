Зеленский обратился к властям Катара – главное из обращения президента

Зеленский выступил с обращением к властям Катара / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед властями Катара. Он призвал страну наращивать производство энергоносителей, "чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира".

Видео обращения он опубликовал в Telegram.

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"Когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа – вопрос времени. Ответственные государства, в частности, Государство Катар, – это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена", – сказал президент.

Что сказал Зеленский – главные тезисы:

" Россия больше Украины в 28 раз. Россия это самое большое по площади государство на планете.Оказалось, что им этого не достаточно. Руководство России хочет забрать еще и нашу территорию".

Россия это самое большое по площади государство на планете.Оказалось, что им этого не достаточно. Руководство России хочет забрать еще и нашу территорию". " ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать людям базовую ценность. Чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства".

Чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства". " Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств".

чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств". "Только в одном нашем городе, в заблокированном российскими войсками Мариуполе, было около 4 тысяч мусульман. (...) За 31 день этой войны русскими ударами повреждено не менее 59 сооружений духовного значения. Мечеть, церкви, религиозные учебные заведения".

(...) За 31 день этой войны русскими ударами повреждено не менее 59 сооружений духовного значения. Мечеть, церкви, религиозные учебные заведения". "Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии".

Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии". " Это вопрос времени – когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности, Государство Катар, это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов".

Ответственные государства, в частности, Государство Катар, это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов". "Через неделю начинается священный для всего мусульманского мира месяц Рамадан. (...) Но мусульмане Украины будут вынуждены с оружием в руках защищать свою свободу, свою страну".

Зеленский обратился к украинцам

Президент заявил. что Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов. Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о новых ограничительных мерах против России.

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Также Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке. Кроме того, президент присвоил звание "Героя Украины" семи военнослужащим Нацгвардии, 5 из них – посмертно.