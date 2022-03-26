Зеленский обратился к властям Катара – главное из обращения президента

Зеленский выступил с обращением к властям Катара / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед властями Катара. Он призвал страну наращивать производство энергоносителей, "чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира".
Видео обращения он опубликовал в Telegram.
"Когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа – вопрос времени. Ответственные государства, в частности, Государство Катар, – это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена", – сказал президент.
Что сказал Зеленский – главные тезисы:
- "Россия больше Украины в 28 раз. Россия это самое большое по площади государство на планете.Оказалось, что им этого не достаточно. Руководство России хочет забрать еще и нашу территорию".
- "ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать людям базовую ценность. Чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства".
- "Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств".
- "Только в одном нашем городе, в заблокированном российскими войсками Мариуполе, было около 4 тысяч мусульман. (...) За 31 день этой войны русскими ударами повреждено не менее 59 сооружений духовного значения. Мечеть, церкви, религиозные учебные заведения".
- "Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии".
- "Это вопрос времени – когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности, Государство Катар, это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов".
- "Через неделю начинается священный для всего мусульманского мира месяц Рамадан. (...) Но мусульмане Украины будут вынуждены с оружием в руках защищать свою свободу, свою страну".
Зеленский обратился к украинцам
Президент заявил. что Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов. Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о новых ограничительных мерах против России.
Также Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке. Кроме того, президент присвоил звание "Героя Украины" семи военнослужащим Нацгвардии, 5 из них – посмертно.