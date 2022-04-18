Зеленский обсудил с лидерами ЕС угрозы свободному мореходству в Черном море

РФ создала угрозы для других кораблей в Черном море/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение дня президент Украины Владимир Зеленский провел несколько телефонных разговоров с европейскими лидерами. Речь шла, в частности, об усилении ответственности России за войну против Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

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"Говорил с президентом Литовской Республики и другом нашей страны Гитанасом Науседой. Проинформировал его о развитии ситуации в зонах боевых действий и особенно о ситуации в Мариуполе. Координируем наши действия, чтобы усилить для России ответственность за войну", — сказал глава государства.

С другими лидерами президент поговорил о созданной угрозе РФ свободному мореплаванию в Черном море.

"Также говорил с премьер-министрами Болгарии и Хорватии. О созданных Россией угрозах свободному мореплаванию в Черном море, о нашем взаимодействии на уровне Евросоюза, о действенной поддержке Украины и наработке решений для возвращения мира", — рассказал Зеленский.

Зеленский наградил более 800 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 836 защитников нашей страны.

"Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника, пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — сказал глава государства.

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