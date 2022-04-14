Зеленский обсудил с Макроном военные преступления РФ

Зеленский и Макрон созвонились/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили расследование российских военных преступлений.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

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"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!", — написал глава государства.

Зеленский призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления нашей страны после того, как закончится начатая Россией война.

"Обратился к парламенту и народу Эстонии. Поблагодарил за помощь, оказанную Украине, в том числе и оружие. Также призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны", — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о сотрудничестве с Эстонией в области цифровизации. Он подчеркнул, что после войны это может стать еще более масштабным проектом для восстановления государственных и бизнес цифровых систем, киберзащиты и восстановления соответствующих образовательных учреждений.

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