Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции помощь Украине

Зеленский и Андерссон созвонились/Фото: REUTERS/Michele Tantussi, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Магдалена Андерссон договорились о сотрудничестве в сфере энергетики и дальнейшей оборонной поддержке Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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Глава государства провел телефонный разговор с главой правительства Швеции. Стороны договорились усилить партнерство двух стран.

"Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, ужесточение санкций против РФ. В День Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!", – написал Зеленский.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам "Большой семерки". Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

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Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

"Так же, как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – объяснил Зеленский.

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